Governador reage no twitter contra sites da capital: ‘escroques’

No final de tarde desta segunda, um post do governador Tião Viana chamou atenção na sua conta no Twitter.

Nas últimos dias seu governo vem sendo atacado por sites ligados à oposição Rio Branco.

Aviso aos sites escroques de plantão:podem atascar-se, desfrutem suas ignomínias, são o seu banquete.

Seguirei com a suprema virtude: a simplicidade.

A honra os incomoda. — Tião Viana (@tiao_viana) 26 de fevereiro de 2018

Nem precisa traduzir em acreanês…

Antes publicamos…: