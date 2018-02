Dep Zen: Lava jato da fronteira

É com Lula, Tião, Marcus Alexandre, Jaques Wagner e agora com Fernanda, em Brasileia…E quem mais do PT pôr a cabeça do lado de fora e pensar em se eleger – J R Braña B.

No ac:

Daniel Zen coloca sob suspeição a atuação do promotor do MP nas denúncias contra Fernanda Hassem

(…)

Para Daniel Zen, o promotor de Justiça do município de Brasileia estaria agindo seguindo “o mesmo modos operandi que temos visto na Lava Jato. “Fazem o estardalhaço primeiro, depois é que a pessoa vai se defender. Está na hora de isso se acabar. Não podemos permitir que uma intuição seja uma destruidora de biografias, que promove o julgamento através dos veículos de imprensa”.

(…)

PS: a manhã inteira e um pouco da tarde cuidando da rádio oestadoacre, que agora tá mais fácil de ouvir…acessou pelo desktop já ouve direto…pelo celular você muda para portada/capa e rola para baixo até localizar o play…só clicar…

E daqui mais uns dias…haverá o app, para você baixar no celular e aí…teróógo!

J R Braña B.

Antes…