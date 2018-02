Sedens: agenda produtiva em Feijó (v)

Da Sedens para este blog:

Agenda desta Terça-feira em Feijó:

Com o Secretário Reis, Deputado Jonas Lima e a Vereadora Dedê:

– Visita ao Pólo Moveleiro que até 20 de Março estaremos regularizando a situação fundiária;

– Reunião com Estudantes do Curso de Pedagogia da Ufac. Destinei Emenda Parlamentar no valor de 700 mil reais para a Reforma Completa das instalações;

– Reunião com o Prefeito Kiefer Roberto. Acertamos construir um Biodigestor numa Escola de Zona Rural;

– Entrevista na Rádio Difusora;

– Seminário sobre a Cultura do Café Clonal com a participação de Produtores, Empresários, Representantes do BASA e Prefeitura.

Vários Produtores decidiram adquirir 3 mil mudas do Café Clonal para iniciar a Cultura no município.

Vídeo 1:

Vídeo 2: