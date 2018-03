Quanto Temer e os seus devem ao Acre?

O governo do Acre poderia levantar os números e divulgar o tamanho da dívida do ilegítimo com o Acre desde 2016 (dia do golpe) até aqui.

Hoje o governador da Bahia, Rui Costa, mostrou a conta de lá: 200 milhões

Disse Rui:

-Pensavam que aqui tem governador que treme…quem nasce no morro tem sangue negro.

As dívidas de Temer/PMDB/PSDB/PP resultam em aumento da pobreza no Acre, no não investimento das prefeituras (cidades pedindo socorro!) e na falta de perspectiva econômica e futuro.

Shopping Popular da capital é dívida de Temer/PMDB/PSDB/PP.

Vamos divulgar a dívida do governo (?) Temer com o Acre.

E ver o que seus aliados vão dizer…ou não vão dizer nada.

J R Braña B.

