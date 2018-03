Salário de DEZ 2016 em Sena: servidores decidem se aceitam proposta (a)

O sindicato dos servidores da Educação do município de Sena Madureira deve rejeitar a proposta da prefeitura de pagamento de parte do salário do mês de dezembro de 2016, gestão Mano Rufino, que ainda permanece pendente na atual gestão do prefeito Mazinho Serafim.

Quem explica é a dirigente do Sinteac na cidade, Vânia Ribeiro.

Entrevista feita pelo comunicador Sorriso

