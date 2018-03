Afora problemas na oposição, GladsonC ainda tem o Cesário a perturbá-lo

Não bastassem os problemas de GladsonC com a sua oposição…ainda há o Cesário, que não o deixa em paz nem na rede social…:

Foi só o MDB (que era PMDB, que antigamente se chamou MDB e voltou sê-lo de novo) se rebelar contra o alinhamento de GladsonC e o PSDB, de Rocha, para o dirigente do PT estadual, Cesário Braga, voltar a provocar o candidato ao governo da oposição.

ka ka ka!

Como diz um amigo, o Cesário dá mais trabalho ao GladsonC do que os aliados do sobrinho do Orleir, que ligam para ele e não são atendidos.

E mais oposição em ebulição…: