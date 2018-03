GOL inaugura escada para cliente com necessidade especial no aeroporto da capital

Da GOL para este blog:

Acre registra grande incidência de pessoas com deficiência de mobilidade, diz a GOL.

GOL Linhas Aéreas Inteligentes inaugura rampas exclusivas para embarque e desembarque remotos nos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. A iniciativa faz parte dos investimentos da companhia em acessibilidade e inclusão e têm o propósito de facilitar o acesso a aeronaves nestes terminais, que registram alto volume de clientes com deficiência ou mobilidade reduzida e não possuem pontes de embarque, os chamados fingers.

O sistema da rampa é manual e funciona de forma quase idêntica ao das escadas já utilizadas, sendo conectado à aeronave no momento do embarque e do desembarque. O equipamento possui ainda tecnologia para abastecimento solar, capaz de tornar autossuficiente a sua iluminação.

