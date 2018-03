Mais duas mortes na Rodovia do Fim do Mundo (364) na conta do DNiT (a)

O DNiT (governo Temer/PSDB/P(MDB) é o responsável pela tragédia na BR-364 (nas proximidades de Sena) ocorrida neste sábado.

Duas mortes (uma criança e um adulto)…ponham na conta de vocês!

As únicas coisas que funcionam com eficiência na 364 são os dois radares na trajeto esburacado e no breu para o aeroporto.

O resto…

Aí reclamam porque oestadoacre chama essas rodovias do Acre de Rodovias do Fim do Mundo.

Todas as estradas do Acre, todas, sem exceção, são rodovias do fim do mundo.

J R Braña B.

Em tempo: a notícia na rádio em Sena, no programa do Sorriso.

E no BraZil…: