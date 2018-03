Petecão ao oestadoacre: Cumpriremos o acordo feito com o GladsonC (ouça)

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse nesta noite ao oestadoacre que o acordo firmado entre os partidos da oposição era que o PSDB e o DEM escolheriam o vice de GladsonC.

Petecão declarou que o seu partido manterá o acordo, que dá aval para o candidato ao governo GladsonC escolher o seu vice.

Ouça abaixo Petecão, que dá uma estocada no P(MDB), sem citar o nome do partido.

Em tempo: O P(MDB), que percebe que a canoa furou com a candidatura de MBittar ao senado – chutou o balde e está ameaçando melar a campanha ao governo da oposição…o P(MDB) tenta sobreviver politicamente no Acre…sabe que respira por aparelhos.

J R Braña B.

Antes publicamos…:

Mais duas mortes na Rodovia do Fim do Mundo (364) na conta do DNiT https://t.co/OjFElxqNIN pic.twitter.com/2sWdlEcJXy

— Oestadoacre (@Oestadoacre) 3 de março de 2018