Regulamentado transporte por App: nem placa vermelha nem licenciamento (a)

A câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei que regulamenta o transporte privado por aplicativos (PLC 28/2017). Os deputados aprovaram duas de três emendas do Senado. Não serão exigidos licenciamento nem a placa vermelha para os veículos. Segundo o relator do projeto na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado (CCT), senador Pedro Chaves (PRB-MS), por ter natureza privada, o serviço não precisa dessas exigências. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, também não será preciso que o veículo esteja no nome do motorista. A proposta seguiu para sanção do presidente Michel Temer. (rádio senado)

(…)

Em tempo: vale para a Uber, Cabify (Espanha), 99 (Brasil)…esses os mais conhecidos no Brasil.

Em tempo 2: a Uber já é uma empresa dos maiores bancos do mundo.

Em tempo 3: vivemos a era da Uberização das condições de vida dos povos no mundo.

J R Braña B.

Ouça:

Você também ouve essa notícia na rádio oestadoacre, na programação deste fim de semana.

Antes publicamos…: