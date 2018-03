Sibá: cooperativa central AcrePeixe

Da Sedens para este blog:

Agenda de sexta:

Reunião com Governador Tião Viana e a Direção da Cooperativa Central AcrePeixe.

Pauta:

– Prestação de Contas dos investimentos feitos pelo Governo do Estado para a Implantação de Tanques para Piscultura no Modelo Trifásico.

– Executado 37 hectares de lâmina D’água,

– 15 Famílias atendidas,

– Produtividade: 10 Toneladas/hectares/ano,

– Meta 2020: 2 mil toneladas.

Meus Parabéns à Cooperativa Central AcrePeixe pelo sucesso no trabalho.

E nesta noite de sábado…: