GladsonC humilhado pelo P(MDB) que espera por Temer para mudar o jogo

A postura do P(MDB)*, que um minuto depois de dizer que não aceitava uma vice indicada pelo PSDB de Rocha já reunia com o candidato do DEM, humilhou publicamente GladsonC que, como até agora não agiu como um líder precisa agir, possivelmente não agirá mais.

O certo é que a pressão sobre GladsonC vai vir também (se já não estiver vindo) do planalto…Os caciques do P(MDB) local incumbiram Flabiano para dar um jeito junto ao Temer.

Se não resolver com o ilegítimo, a aliança do P(MDB) com o GladsonC só num segundo turno.

Isso se Marcus Alexandre, da Frente Popular, não fechar a conta logo no primeiro.

Em tempo*: aqui no oestadoacre.com será sempre grafado assim P(MDB)…porque o MDB nunca perderá o p…claro.

J R Braña B.

No Página20 de hoje:

(…)

O grande sentimento entre as principais lideranças do MDB no Acre, inclusive, no Diretório Regional, é de que o apoio dado pelo partido ao senador Gladson Cameli (PP) como candidato único da oposição ao governo foi perda de tempo.

(…)

Emedebistas históricos já consideram Gladson passado. Dizem que, enquanto houve apoio a ele, o partido deixou de fortalecer um nome próprio para a disputa majoritária, já que dispõe de quadros qualificados e há muito tempo não atua como protagonista no cenário político do Acre.

(…)

E mais BraZil…: