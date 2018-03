Pra enganar otário: Globo faz propaganda contra o PT no ‘Fantástico’

247 – O jornalista Joaquim de Carvalho, do DCM, criticou reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, nesse domingo, 4, sobre brasileiros que mais sofreram com a crise econômica que se abateu sobre o país desde 2104; “A Globo vai tentar jogar toda a culpa da crise no PT. E apoiar qualquer um que tenha chance de derrotar o PT. Só que a emissora está subestimando o brasileiro. Em geral, ele sabe com quem pode contar, e não é com a Globo. Os interesses da Globo são vários, e não é o do Brasil. A baixaria só está começando”, diz ele

No DCM:

A Globo publicou no Fantástico deste domingo uma reportagem de 14 minutos para mostrar os brasileiros que mais sofreram com a crise econômica que se abateu sobre o país desde 2104.

Até aí, nenhuma novidade.

Mas, à medida que a reportagem avança, percebe-se que não é exatamente um trabalho jornalístico. É propaganda. Propaganda contra Lula e o PT.

A reportagem é estranha do começo ao fim.

Leia a análise inteira no DCM, aqui