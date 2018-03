Carro Zero: Oposição em Sena ajuda construir 10 casas para pastores

Com a ajuda da oposição, como mostra banner acima, a igreja evangélica Assembleia de Deus, comandada pelo empresário/pastor Celso Gregório, em Sena – está promovendo um mega evento na cidade para arrecadar recursos e construir pelo menos dez casas para moradia de dez pastores que atuam no município.

Um carro zero, da Fiat (além de outros objetos), estará sendo sorteado ao custo de R$ 10 a rifa.

No cartaz da promoção aparecem como apoio o prefeito da cidade, Mazinho e a primeira-dama Meyre Serafim, uma vereadora da cidade e a ex-deputada Antônia Lúcia (aqui no blog conhecida como Totonha Lúcia), esposa do deputado federal no Amazonas, Silas Câmara.

Em tempo: Um avião anfíbio com a presença de Silas Câmara e Totonha Lúcia foi anunciado insistentemente no rádio local dias atrás para que a população fosse ver a gerigonça fazer banzeiro nas águas do novo (sim, o Iaco é novo) e barrento rio que banha Sena Madureira.

Em tempo 2: Flabiano Melo, deputado federal do P(MDB) deve estar adorando a troca de figurinhas entre o prefeito Mazinho e a Totonha, que pretende voltar à câmara dos deputados…Abre o olho, Flabiano!

Em tempo 3: O jogo é bruto na política de Sena Madureira…Viu, Frente Popular!?!?

J R Braña B.

