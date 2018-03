O vice de GladsonC da noite…: Walmir Ribeiro

Estava curtindo a vida e o fim de noite com a DM e o telefone toca, de Brasília…61!

-O vice de GladsonC será o Walmir (Ribeiro, do TCE).

E o Alan Rick?

-O GladsonC não quer o Alan Rick…

Por quê?

-O GladsonC é muito inconstante…

Os dois, Walmir e Alan – estão no raio de influência do P(MDB)…o que for, o P(MDB) vai ficar bem na fita… E mais: Walmir seria o plano B de GladsonC, que sonhava com Malheiros, também do TCE.

-………(Silêncio…o interlocutor de Brasília só deu boa noite…)

Boa noite!

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre.com….análise, liberdade e lado!