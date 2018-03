Sena: vereadora da Frente Popuar vai apoiar primeira-dama à Aleac

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, a cada dia que passa, amplia a rede de apoio a sua mulher, Meyre, que irá concorrer a uma vaga à Assembleia Legislativa.

Nas últimas horas a vereadora Ivoneide, PSB (Frente Popular) – teria confirmado entrar no time que vai dar uma força na campanha da primeira-dama…alguns que tinham combinado aliança com a vereadora dizem, indignados – que foram pegos de surpresa com a decisão….de aliados do prefeito à oposição.

E o ano eleitoral está só começando…

Em tempo: alguém duvida que Mazinho não fique oito anos à frente da prefeitura?

