Deyse Maria: 8-M: Se não for amor eu cegue (ouça)

Aqui no oestadoacre a gente posta todo mundo…até quem nem conhecemos…hoje, agora, vou mostrar quem conheço e divido (pra somar) a minha vida… – J R Braña B.

Neste dia 8-M…para a minha Deyse Maria (DM) eu homenageio todas as mulheres…

Deyse….lutadora de todas as horas e minutos…!

Ela está no mesmo nível das mulheres mais valorosas deste Brasil no fundo do poço…

E a música que te dedico é linda, você conhece, já ouvimos juntos…(Se não for amor eu cegue, love)…uma versão mágica de Lula Queiroga (Lenine também canta fantasticamente)… e está na programação diária da rádio oestadoacre.

Ouve de novo, nega!…e todas (os) podem ouvir também…abaixo…:

