Vice de GladsonC: por que o P(MDB) perdeu para Rocha?

Rocha, do PSDB, é o vice do momento… (‘com GladsonC a gente não pode afirmar nada em definitivo‘, disse um dos cabeças da aliança oposicionista ao blog neste começo de noite de domingo).

O que houve, então, para Flabiano Melo entregar os pontos e abrir mão da vice de GladsonC?

‘Consenso’??? Contem outra…!

Os votos de Rocha iriam direto para Flabiano e o P(MDB)? Improvável…

Pesou um card com uma suposta bravata do deputado federal Rocha a Flabiano, divulgada nas redes sociais, que bombou nos últimos dias?

Ou o P(MDB) já sabe de alguma coisa que o respeitável público só vai ficar sabendo… e tirou o pé…?

Bem, Rocha, que o blog acha é um dos dois mais atuantes deputados federais do Acre (embora discorde em 95% de suas posições) – vai jogar fora uma reeleição quase garantida…sim, porque não existe reeleição garantida.

E vai apostar tudo no potencial eleitoral de GladsonC…

Rocha, há uma pedra no caminho de GladsonC até outubro….

Marcus Alexandre!

PS: oestadoacre disse que o coronel da PM seria útil para o P(MDB) por uns dias…como foi.

PS2: com a indicação de Rocha para vice, a chapa da oposição dá uma guinada à extrema direita…é isso mesmo, GladsonC? É isso mesmo P(MDB)?

PS3: o Acre vai precisar de luz no começo, no meio e no fim do túnel…

J R Braña B.

