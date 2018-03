Sen JV à prefeitura de Sena: 300 bicicletas para agentes de saúde

Uma emenda do senador Jorge Viana para a prefeitura de Sena Madureira (saúde) vai possibilitar atender com uma bicicleta nova os 120 agentes de vigilância epidemiológica que atuam na rede pública do município, na zona urbana e rural.

Os recursos de emenda de JV, de R$ 100 mil, que são carimbados (ou seja, devem ser para comprar bicicletas para a saúde municipal) – vão dar para adquirir cerca de 300 bicicletas (ao custo de R$ 300 cada), que serão entregue entre os meses de abril e maio, em solenidade organizada pela prefeitura.

Só para atenção básica de saúde, JV destinou R$ 600 mil para Sena Madureira

oestadaocre.com sugere ao município que adquira as bicicletas das lojas de comerciantes de Sena Madureira…seria uma forma de apoiar o comércio local…pelo menos três lojas poderiam participar da venda…é só organizar, fazer tudo dentro da lei e comemorar depois.

E a prefeitura já pode ir pensando em modernizar as ruas com ciclovias…de início, pelo menos a avenida Avelino Chaves, que é a principal e corta a cidade inteira de Norte a Sul.

J R Braña B.

Antes publicamos…:

Ajude a manter oestadoacre.com…contrainformação, informação, análise, liberdade e lado!