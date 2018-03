Fiesp muda símbolo coxinha para um sapo…dá no mesmo!

Ninguém nunca esquecerá o pato retrógrado…ou os patos brasileiros que foram enganados pelos golpistas, com ajuda da Fiesp, que agora adota o sapo para tentar fugir da marca indelével na sua história.

Mais BraZil…:

Carmem Lúcia pautou e deu voto de desempate a favor de Aécio.

Quando Aécio foi afastado,em 26 de setembro de 2017,por uma decisão da 1ª turma do STF,Cármen Lúcia agiu rápido e 3 dias depois marcou data do julgamento,q posteriormente devolveria ao senador uma cadeira no Congresso pic.twitter.com/7JR5eRoHCj

— Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) 13 de março de 2018