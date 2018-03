GladsonC vai anunciar vice em hotel cujo dono não quer Rocha no cargo

Quanto vices terão o suposto governo GladsonC no Acre….?

Na quinta ele anuncia o nome de mais um…

Será um governo de vices….?

Do gabinete do senador ao blog

O senador Gladson Cameli (Progressistas) anuncia na próxima quinta-feira (15) o nome do pré-candidato a vice-governador que deverá compor a chapa majoritária dos partidos de oposição. O ato político está confirmado para acontecer às 16 horas no Hotel Pinheiro, no centro de Rio Branco, durante entrevista coletiva a imprensa.

(…)

PS: no Hotel Pinheiro…o George, dono do local, não quer o Rocha de vice.

PS2: Mas, como diz Rocha, George bate com as duas (na situação e oposição)…se GladsonC vencer com o tucano de vice, o empresário hoteleiro viajado esquecerá tudo…

J R Braña B.

Antes publicamos…: