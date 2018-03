Governo (?) do Brasil entrega satélite aos EUA (quem quer saber disso?)

Fosse uma notícia ou mesmo somente um boato sobre as tais facções que atuam por aqui todo mundo se interessaria em saber…não é? – J R Braña B.

Do 247

A Telebrás, com o aval do Ministério da Ciência Tecnologia Inovação e Comunicações (MCTIC) do governo Temer, firmou um acordo com a americana Viasat, entregando a capacidade do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) à implementação e fornecimentos da empresa dos EUA; em texto publicado sobre o caso, o diretor de Atividades Técnicas do Clube de Engenharia, Marcio Patusco, afirma que a negociação se deu sem muitos detalhes da operação; “O governo tem obrigação de explicar à luz das normas de licitações e da ética, a mudança do escopo do projeto original”, diz ele.

