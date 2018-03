Aos 76 morre Stephen Hawking, o mais célebre físico desde Einstein (v)

O físico ficou conhecido por suas teorias sobre os buracos negros e a origem do universo.

-A ideia da existência de uma divindade é inecessária para explicar o mundo. Os buracos negros são o começo do fim.

Stephen, que morreu nesta quarta, sobreviveu mais de 50 anos com uma doença letal.

-Creio a humanidade não terá futuro se não for ao espaço.

Sua expectativa de vida era de apenas dois anos.

Foi casado duas vezes.

-Tratei de levar uma vida normal, sem pensar na minha doença.

Do jornal La Tercera:

Quienes tomaron el examen oral con que Stephen Hawking se titularía en Oxford en 1962 sabían que el joven que tenían ante sí era más brillante que ellos mismos, y el dueño de esa inteligencia, que pronto le granjearía fama mundial más allá del circuito científico, tuvo sus últimas horas esta madrugada en su residencia en Cambridge, donde dejó de existir a los 76 años de edad.

“Traté de llevar una vida lo más normal posible, y no pensar en mi enfermedad o lamentar las cosas que me impide hacer, que no son tantas”, escribió una vez el hombre cuyas investigaciones debieron hacer frente, desde los 21 años, al diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una patología progresiva y considerada letal, a la que el autor de Una breve historia del tiempo (1988) sobrevivió en una silla cibernética, comunicando sus pensamientos a través de movimientos casi imperceptibles.

El deceso fue confirmado por sus hijos Lucy, Robert y Tim, quienes a través de un comunicado señalaron que el intelectual falleció en paz este miércoles. “Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido hoy”, afirmaron, recalcando que fue “un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años”.

(…)