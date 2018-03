Ato de filiação do PT em Sena na sexta

Divulgação do PT

Em tempo:

Nas última pesquisa do Ibope/CNI, que o jn da globo escondeu – com todo o desgaste dos políticos, o Partido dos Trabalhadores ainda é o mais admirado pela população.

Do sputniknews

A pesquisa é parte do documento “Retratos da Sociedade Brasileira”, publicado pelo Ibope junto com a Confederação Nacional da Indústrias (CNI), e foi realizada entre os dias 7 e 10 de dezembro de 2017 com 2 mil pessoas de 127 municípios.

Os dados colhidos e divulgados apontam que o PT tem 19% da preferência dos entrevistados. A soma é quase o triplo do segundo colocado, o MDB, com 7%, e ainda maior que o terceiro, o PSDB, com 6%. O PSOL é o quarto colocado, com 2%. DEM, PCdoB, PDT, PR, PPS, PSB, PSC, PSD, PTB, PV e Novo, têm 1% de preferência cada.

(…)

Antes publicamos…: