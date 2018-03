Opinião do governador: os covardes não aguentam pressão

Em relação aos acontecimentos na Assembleia Legislativa sobre o projeto da Huerb e Upas

‘Tenho orgulho do meu líder Daniel Zen, que tem se portado como uma liderança com compromissos éticos, morais e afinados com as necessidades fundamentais do Estado moderno. Daniel Zen faz a política grande e atual, pautando as suas ações parlamentares e de vida pelos compromissos de futuro, conjugando princípios de lealdade com os anseios da nossa população.

Agradeço aos deputados que votaram conforme os interesses dos mais pobres, pois compreenderam a necessidade de mais eficiência, racionalidade e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

A democracia pressupõe o diálogo permanente do contraditório, mas é impiedosa com aqueles que se acovardam e não têm a coragem de enfrentar pressões de setores corporativistas pouco compromissados com os interesses da população mais pobre. A história saberá julgar e separar os medíocres dos que têm coragem.’

Gov Tião Viana

PS: que falta faz no parlamento lideres e aliados de verdade – hoje sem mandatos – quando a luta política se torna renhida – J R Braña B.