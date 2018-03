PSDB divulga nota confusa sobre apoio a Rocha

A executiva do PSDB envia a este blog ainda no final da noite passada nota em que diz apoiar o deputado federal Major Rocha, que teria sido convidado por GladsonC para compor a chapa majoritária da oposição, mas também diz que sua reeleição é certa porque a ‘a sociedade acreana irá reconduzi-lo à Câmara Federal (sic…não existe câmara federal…existe câmara dos deputados).

A nota tucana abaixo:

A executiva Regional do PSDB Acre, vem a público prestar seu total e irrestrito apoio ao deputado federal Major Rocha diante do convite para disputar o cargo de vice-governador na chapa majoritária pela oposição encabeçada pelo senador e pré-candidato a governador do estado Gladson Cameli (Progressista). A candidatura deste, representa a firmeza de um propósito ao combate do autoritarismo implantado pelo Partido dos Trabalhadores, a violência, a falta de rumos em nossa economia e pelo atraso em que se encontramos há mais de 20 anos do governo petista.

Ressaltamos que o honroso convite feito ao nosso aguerrido deputado Major Rocha, é reflexo de sua determinação na defesa de nossa gente, pela sua coragem e atuação reconhecida pela população diante do atual cenário regional, também nacional. Caberá exclusivamente ao guerreiro Rocha dar a palavra final sobre o honroso convite. Nós, membros da executiva regional do PSDB não temos a menor dúvida da capacidade de Rocha para tal cargo ao qual foi convidado, sabemos que este também é o sentimento das pessoas de bem que sonham com um Acre bom para todos, onde nossa gente seja valorizada. É de nosso entendimento que diante de seu trabalho no parlamento nestes quase oito anos de vida política que a sociedade acreana irá reconduzi-lo à Câmara Federal para continuar seu excelente mandato em favor do Acre, assim se Rocha desejar.

Comissão Executiva Regional PSDB Acre

Rio Branco, Acre – 14 de março de 2018

