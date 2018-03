Marielle: Que sociedade é essa que mata os seus melhores filhos?!! (v)

A pergunta foi feita nesta quinta-feira pela deputada comunista mineira Jô Morais na tribuna da câmara…ela lembra que vários lutadores sociais, em vários estados, foram assassinados nos últimos doze meses…

Então, que sociedade é essa que mata os seus melhores filhos?

Por que os que dão a vida por melhores condições sociais dos seus iguais continuam sendo vítima de assassinatos, muito deles, não esclarecidos e impunes.

oestadoacre reproduz vídeo com Paulo Henrique Amorim (Caf), que trata do assunto e do papel da vereadora Marielle nas favelas do Rio de Janeiro.

