Petecão responde gov: ‘o Tião tá com medo de perder’

Menos de cinco minutos do post sobre o sarro do governador Tião Viana na oposição, que se divide e não fecha uma chapa com todos os partidos, o senador Petecão entrou em contato.

-Primeiro, vamos ganhar a eleição….depois vamos ver a gestão… o Tião tá com medo…ele sabe que vai perder…é porque não posso dizer aquele ditado popular – declarou o senador.

Antes publicamos…: