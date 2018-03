PIS-Pasep 2016: 13,5 mi na conta para trabalhadores do Acre

Do Min do Trabalho

O Ministério do Trabalho libera a partir desta quinta-feira (15) o pagamento do Abono Salarial ano-base 2016 para quem é da iniciativa privada e nasceu nos meses de maio e junho. Também a partir desta data serão pagos os servidores públicos com final da inscrição 8 e 9. Este é o último lote de pagamento. Com isso, quem se enquadra na regra do abono terá o dinheiro liberado. Os recursos disponíveis aos trabalhadores do Acre somam mais de R$ 13,5 milhões e 17.642 beneficiários ainda não realizaram o saque. O prazo para retirar o dinheiro termina dia 29 de junho. A partir daí, o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano-base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo. E assim sucessivamente. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil.

