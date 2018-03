P(MDB) vai cantar em outra freguesia…

Dedilhando um si bemol, o candidato PM, coronel Ulisses, reúne com o P(MDB) de Flabiano Melo, com o Leão do Juruá e até com o Roberto Feres, que é servidor da PF, porém, sempre militou no glorioso…desde os tempos do DTP.

A campanha eleitoral deste ano no Acre está impregnada por ideias e supostas soluções policiais para conter a violência…

Faltam ideias sociais, de desenvolvimento e inclusão…

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre.com…contrainformação, informação, análise, liberdade e lado…!

Antes publicamos…: