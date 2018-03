‘Sena terá água todos os dias’, garante Edvaldo Magalhães (Depasa) (a)

O Depasa, sob a direção de Edvaldo Magalhães, resolveu, pelos próximos 20 anos, o problema da captação, purificação e distribuição de água no município de Sena Madureira que, historicamente, enfrentou problemas de desabastecimento.

Nesta sexta, Edvaldo, que é direitor-presidente do Depasa, esteve em Sena Madureira para efetivar a entrega de equipamentos para manutenções da rede de distribuição de água.

Ouça…:

PS: este blogueiro viveu infância e adolescência na cidade e sabe como era… mas o problema seguiu até há um ano atrás, quando, então, o fornecimento de água no município foi completamente melhorado…já na era Edvaldo Magalhães no Depasa…Esse foi o melhor investimento do governo Tião Viana em Sena Madureira.

J R Braña B.

