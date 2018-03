Nota do P(MDB): ‘GladsonC desonra Ulisses, família e o MDB’ (ka ka ka!!!)

Nota do P(MDB)

É inegável o forte apelo exercido nas forças de oposição pela ideia de unidade da candidatura ao governo do Acre.

Frente ao fato, o pré-candidato pelo PP, Senador Gladson Cameli, solicitou a ajuda do MDB para buscar esse objetivo.

Diante de tarefa tão importante, o MDB escalou suas lideranças mais relevantes, os Deputados Federais Flaviano Melo e Jéssica Sales, no ato representada por seu pai Vagner Sales, para enfrentarem esse desafio. Alguns membros da Executiva Estadual do Partido também auxiliaram no empreendimento.

Os contatos foram mantidos com o candidato Coronel Ulisses, sem partido, no sentido de unificar na mesma chapa o Senador Gladson Cameli, candidato a Governador, e o Coronel Ulisses, candidato a vice. As tratativas, acompanhadas meticulosamente pelo senador do PP, tiveram pleno êxito.

No dia 12 de março o Senador Gladson Cameli foi à residência do Coronel Ulisses e, diante de sua família e das lideranças do MDB, efetuou formalmente o convite. Ficou pactuado, ainda, que o convite público ao Coronel Ulisses seria feito no dia 15 do corrente mês, no Hotel Pinheiro, assegurada sua aceitação.

Todavia, sem qualquer comunicação prévia, o Senador Gladson Cameli desonrou o compromisso firmado pela unidade das oposições e adotou atitude diversa da pactuada sob seu próprio comando.

Diante desses fatos, o MDB do Acre comunica aos cidadãos acreanos seu afastamento da aliança com a pré-candidatura de Gladson Cameli.

Todas as nossas lideranças, Prefeitos, Vereadores e dirigentes partidários do MDB do Acre são agora chamadas para um fórum ampliado, na próxima sexta-feira, 23 de março, onde se discutidão os próximos passos do Partido.

O MDB reafirma, também, por derradeiro, que permanecerá no lugar político onde sempre esteve: contra o ideário da Frente Popular do Acre.

Comissão Executiva do MDB no Acre

Dep. Fed. Flaviano Melo

Presidente Estadual



