Marielle: JV cobra que desembargadora irresponsável renuncie (a)

É a mesma ‘magistrada’ que soltou o chefe da máfia dos ingressos na Copa do Brasil…a copa do 7 a 1.

Após suas indecentes declarações a tal ‘magistrada’ fechou a sua conta do facebook, não sem antes suas atrocidades serem copiadas e mostradas a todo país.

É gente desse tipo e dessa casta que abusa das benesses que atendem pelo nome de Bolsa Juiz ou Auxílio Moradia, de quase R$ 5 mil ao mês (valor maior do que ganha 90% da população trabalhadora do Brasil).

Do gab do senador Jorge Viana

O senador Jorge Viana (PT-AC) criticou duramente autoridades do Judiciário e do Legislativo por mergulharem numa campanha de ódio, disseminando conteúdo preconceituoso e difamatório nas redes sociais. Ele cobrou do Conselho Nacional de Justiça uma punição à desembargadora federal Marília Castro Neves, Rio de Janeiro, que acusou Marielle Franco de manter um vínculo com o crime organizado.

Viana fez um duro pronunciamento na tarde desta segunda-feira, 19 de março, a propósito da execução da vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada na quinta-feira, no Rio de Janeiro, junto com o seu motorista, Anderson Gomes.

“Ela [a desembargadora Marília Castro Neves] é uma das personagens do que chamam de juízes Free Facebook, pessoas do Judiciário que estão livres nas redes sociais, fazendo esse tipo de barbaridade, cometendo todo tipo de crime”, denunciou. “Será que não era aí a manifestação da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, dos ministros dos tribunais superiores?”, cobrou.

O senador defendeu que a desembargadora renuncie ao cargo. “Ela deveria pedir para sair da função de juíza, renunciar à função”, disse.

Ouça o senador do Acre:

