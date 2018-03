Petecão: 770 mil para a saúde de Cruzeiro do Sul

Do gab do senador para este blog:

O senador Sérgio Petecão (PSD), em visita ao município de Cruzeiro do Sul, na sexta-feira (16), juntamente com o Prefeito Iderlei Cordeiro (MDB), vereadores e secretários, fez a entrega de equipamentos que vão melhorar o atendimento do sistema de saúde pública do município.



Os recursos da aquisição foram provenientes de emenda do senador Sérgio Petecão ao Orçamento da União de 2015, junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, que totalizam R$ 774 mil.

Segundo o senador, os equipamentos serão distribuídos para os Postos e Centro de Saúde melhorando imediatamente o atendimento médico aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “A população de Cruzeiro do Sul, em especial os moradores dos bairros onde estão situadas as unidades beneficiadas, aguardam ansiosamente por mais comodidade e melhorias no atendimento”, disse Petecão.

Durante o evento, Petecão aproveitou para comunicar que alocou mais R$ 400 mil para o custeio das atividades de saúde de Cruzeiro do Sul. “Quem ganha é o povo que precisa de mais qualidade na saúde” disse.

