GladsonC clama por unidade da oposição….em torno de si, claro

GladsonC quer unidade da oposição depois de alijar o P(MDB) da vice…

(…) convoco a todos que queiram trabalhar em prol da unidade a juntar-se a nós (…)

Bem interessante esse método.

Abaixo a nota de GladsonC

O delicado momento político, social e econômico que atravessa o nosso estado, exige dos homens públicos visão e grandeza. Visão para aprender com o passado, entender os desafios presentes e projetar as soluções futuras. Grandeza para colocar os interesses do nosso povo acima das questões políticas e eleitorais.

Esse sempre foi e continuará sendo o meu propósito, assim como da maioria dos partidos que sonham com um Acre mais justo, desenvolvido e inovador. Reconheço nas outras candidaturas da oposição ao governo do estado, Cel. Ulysses e Lyra Xapuri o desejo legítimo de transformar a realidade do nosso povo, de construir uma forma de governar que trabalhe para toda a população ao invés de apenas um partido.

Nesse desejo comum, também enxergo o MDB, de bandeiras e lutas históricas sempre a favor da construção de um caminho que honre nosso povo. O MDB que hoje exerce com destaque o papel de oposição responsável ao governo estadual, executando através de seus parlamentares atuação cidadã como porta-voz da população de nosso estado.

A todos meu irrestrito respeito e estima, da principal liderança ao mais humilde militante.

Sou um entusiasta do Acre e do diálogo. Acredito que um não pode existir sem o outro. Por isso, dou o exemplo e convoco a todos que queiram trabalhar em prol da unidade a juntar-se a nós na construção de uma proposta real de um Acre mais forte, harmonioso e plural.

As portas estão abertas para o futuro.

Gladson Cameli Pré-candidato ao Governo do Acre

