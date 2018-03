Depasa entrega retroescavadeira que vai atender Feijó e Tarauacá

Na continuidade dos investimentos destinados às atividades de manutenções das redes de abastecimento, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) adquiriu uma retroescavadeira para atuar em ações emergenciais e demais restaurações nas cidades de Feijó e Tarauacá.

O equipamento contribuirá em atividades que exigem força e capacidade para remoção de materiais, como é caso de vazamentos em adutoras e os reparos nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), e assim, proporcionando mais segurança aos técnicos da autarquia e precisão nos serviços executados.

“Sem esse maquinário, por exemplo, num ponto profundo de vazamento, as escavações tem que ser feita de modo manual. No entanto, com a retroescavadeira, o trabalho será mais rápido e assim poderemos normalizar o sistema de abastecimento ou qualquer demanda de infraestrutura”, relata o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

