The IntercePT_: globo levou 38 mi por mídia da reforma da previdência

Um terço do que foi torrado pelo governo (?) para tentar enganar a população sobre as mudanças na aposentadoria que prejudicariam os trabalhadores…Felizmente não passou.

The Intercept_

A INTENSA EMPREITADA do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência nadou, nadou e morreu na praia. Mas, antes, deixou mais gordos os cofres do maior conglomerado de mídia do país. Dados conseguidos pela agência Livre.jor com a Secretaria de Comunicação da Presidência, via Lei de Acesso à Informação, revelam que o Grupo Globo faturou R$ 38,6 milhões para propagandear a necessidade de mudanças nas regras de aposentadoria dos brasileiros. O valor equivale a pouco mais de um terço de tudo o que foi gasto com a campanha publicitária: R$ 110 milhões.

Clique aqui para ver a relação completa de pagamentos.

Acesse a rádioweb oestadoacre…programação musical e informação de interesse público…

Antes publicamos…: