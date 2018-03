Petecão: bancada garante 100 milhões para 364 (a BR do fim do mundo)

Do gab do senador Petecão para oestadoacre:

‘Recursos ainda para este mês seriam empenhados’

O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (21), o empenho de R$ 99.746.494,00 milhões destinado à manutenção da BR-364 no Acre. Os recursos são oriundos de emenda da bancada no Orçamento da União de 2018.

Sérgio Petecão afirma que o empenho do recurso é fundamental para criar novas frentes de trabalho a fim de manter o andamento das obras que já estão sendo executadas pelo DNIT.

“A BR-364 é a espinha dorsal do Acre, e sua má condição têm sido preocupação constante de todos nós. Desde o início, a bancada vem trabalhando unida para assegurar melhores condições de trafegabilidade entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, disse Petecão.

No início de março, a bancada federal se reuniu em Brasília com o diretor geral do DNIT, Valter Casimiro Silveira, que se comprometeu em empenhar o recurso ainda neste mês. “O governo federal têm demostrado um enorme compromisso com a bancada acreana e com o nosso estado”, concluiu Petecão.

