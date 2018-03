BNDES: 4,4 milhões para 50 empresas do Acre no bimestre

Bom dia…sábado…!

Do BNDES para oestadoacre

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Acre somaram R$ 7,3 milhões no primeiro bimestre, valor 0,75% superior ao liberado em igual período do ano passado. Para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) acrianas, o BNDES destinou R$ 4,4 milhões, distribuídos em 50 operações.

O setor que mais contribuiu para esse desempenho foi o de comércio e serviços, que recebeu R$ 5,8 milhões, crescimento de 29%. Em seguida está a agropecuária, à qual foi destinado R$ 1,1 bilhão.

As liberações para a indústria cresceram 65% e atingiram cerca de R$ 100 mil. Já os desembolsos para infraestrutura apresentaram aumento de 46,7%, somando aproximadamente R$ 300 mil – recursos destinados ao segmento de transporte rodoviário.

Brasil – Para empresas de todo o País, o BNDES desembolsou R$ 6,85 bilhões no primeiro bimestre de 2018. Do total de desembolsos, 55,5% (R$ 3,8 bilhões) foram destinados a micro, pequenas e médias empresas. O setor que mais recebeu recursos do BNDES no bimestre foi o de infraestrutura: R$ 2,44 bilhões.

(…)

PS: é pouco pelas necessidades do Acre…apenas 50 empresas (médio de R$ 88 mil para cada uma) atendidas não representam o conjunto dos empreendimentos que necessitam de apoio no Acre…quantas empresas de Sena Madureira foram atendidas, por exemplo? – J R Braña B.

Acesse a rádioweb oestadoacre…música, informação…o dia todo e todo dia…

Ajude a manter oestadoacre…contrainformação, informação, análise, liberdade e lado…!