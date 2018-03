E. Snowden: facebook é empresa de vigilância (e vende detalhes da tua vida íntima)

Essa história de ‘rede social’ é uma fraude muito bem sucedida’

Observador, Portugal

Edward Snowden, o antigo analista da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos que tornou públicos detalhes sobre os sistemas de vigilância do governo norte-americano sobre os cidadãos, criticou o Facebook na sequência das notícias recentemente publicadas sobre como a rede social permitiu que a empresa de análise de dados Cambridge Analytica recolhesse dados pessoais de 50 milhões de utilizadores para ajudar a campanha eleitoral de Donald Trump.

“O Facebook obtém as suas receitas ao explorar e vender detalhes íntimos sobre a vida privada de milhões, muito além dos escassos detalhes que voluntariamente publicamos. Eles não são vítimas. São cúmplices”, escreveu Edward Snowden no Twitter (@Snowden), no sábado.

O antigo agente da NSA acrescentou que “os negócios que fazem dinheiro com a recolha e venda de registos detalhados de vidas privadas foram, em tempos, descritos claramente como ‘empresas de vigilância’. O rebranding deles enquanto ‘rede social’ é a fraude mais bem sucedida desde que o Departamento da Guerra passou a Departamento de Defesa”.

(…)

