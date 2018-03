Vice assume presidência no Peru, não sem protesto por eleição (isso interessa ao Acre)

O novo presidente do Peru é Martin Vizcarra, que anunciou mudanças no ministério do governo. Nas últimas horas houve protestos nas ruas do centro de Lima, a capital do país – por novas eleições presidenciais.

No seu primeiro discurso, Vizcarra prometeu que a educação ‘será a prioridade’ do seu governo.

O presidente renunciante PPK (Pedro Pablo Kuczynski) foi acusado pela oposição de estar envolvido em corrupção com a empresa Odebrecht, do Brasil.

Com informação da imprensa peruana, em castellano:

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la recomposición de todo el Gabinete Ministerial. De este modo, la primera ministra, Mercedes Aráoz, no seguirá en el cargo.

En su primer mensaje a la Nación tras juramentar al cargo, Martín Vizcarra afirmó que existe una reconstrucción pendiente y es “urgente emprenderla”. “Tenemos que cumplir con todos y cada uno de los damnificados”, expresó.

De otro lado, Martín Vizcarra anunció que así como lo hizo en Moquegua, la educación será pilar central en su gestión. “A los jóvenes les digo que no pierdan la fe en sus instituciones, permítannos demostrarnos que el Perú es más grande que sus problemas”, anotó.

(…)

Acesse a rádioweb oestadoacre…música e informação…o dia todo e todo dia…só clicar no play quando acessar oestadoacre.com

Ajude a manter oestadoacre.com…contrainformação, informação, análise, liberdade e lado…!