GladsonC: ‘oposição é uma grande família’ (estamos f…)

Do gabinete de GladsonC:

Cameli abriu o evento dando boas-vindas ao MDB, PTB e Solidariedade, afirmando que a instituição do Conselho Político é o ponta pé inicial da pré-campanha. O senador pediu empenho e dedicação de cada partido e uma nova etapa de trabalhos com paz e diálogo com a população.

“Tomei café hoje pela manhã com as lideranças do MDB e aqui damos as boas vindas a eles, e também ao PTB e ao Solidariedade que se integram à nossa grande família. Daqui pra frente, abrimos um nova página na nossa longa caminhada com planejamento e metas, pensando sempre em servir bem o povo do Acre”, acrescentou o senador.

Fazem parte do arco da aliança em apoio a chapa Gladson Cameli e Major Rocha o Progressistas, PSDB, PPS, PTC, PSC, PR, PMN, DEM e PSD.

Post scriptum (PS):

Essa ‘família’ da oposição já ‘cuidou’ do Acre…até hoje pagamos por essa família…GladsonC era menino, adolescente…não tem culpa, claro.

Porém, política não pode ser família….partidos não são famílias…são partidos, com idealismo, ideologias, diferenças, sonhos e até picaretice…menos família!.

Não vou nem citar aqui o que o marxismo fala sobre família na sociedade burguesa…

Alguém diga isso ao GladsonC!

J R Braña B.

