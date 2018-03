Petecão: R$ 940 mil para três municípios aplicar em saúde

Do gab parlamentar do sen Petecão para oestadoacre

Petecão garante pagamento de verba para Saúde Pública de Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (20), o pagamento de verba no valor de R$ 944 mil para a aquisição de novos equipamentos de saúde e material permanente aos municípios de Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro. O recurso é fruto de emenda do senador junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, e vai beneficiar dezesseis unidades de saúde nos municípios.

Em Acrelândia, o valor creditado foi de R$ 244.670,00 e beneficiará a saúde pública com a aquisição de novos equipamentos para as Unidades de Saúde da Família (USF) de Cicero Batista, no ramal Granada; Joao Daniel Damasceno, na BR 364 KM 114; Redenção, na Vila Redenção I; Ricardo Monteiro Rola, no centro e Norton Vitorino Bohen, também no Centro.

Em Bujari, quase R$ 200 mil vão garantir a compra de novos equipamentos para três Unidades de Saúde da Família (USF) no Centro de Saúde Raimunda Porfirio de Brito Ramo eMaria Iza Viana de Castro, ambas no centro; no Antimary, na BR 364 KM 87, nas margens do rio Antimary, zona rural do município.

Para Plácido de Castro, o valor liberado foi de R$ 500 mil, e será possível equipar oito Unidades da Saúde da Família:

– USF Cecilia Santana de Menezes Severino, na AC 40 KM 25 Bairro Triunfo;

– USF Dolores Silva Valentin, no Bairro Cageacre;

– USF Francisco de Castro, no Distrito Industrial;

– USF João de Deus, no Mutirão III;

– USF Lúcio Alves da Silva, no Conjunto Frei Peregrino;

– USF Maria de Fatima Ferreira de Paula, no Centro;

– USF Mário Gomes da Silva, na Rod AC 40 KM 58 e

– USF Raimundo Nonato de Souza Marques na Rodovia AC 475 KM 14.

De acordo com Sérgio Petecão, os recursos estão contribuindo para a melhora da qualidade de saúde nos municípios. “É uma prioridade dar condições no atendimento, sobretudo, à população carente, que são os que mais utilizam o Sistema Único de Saúde”, disse.

