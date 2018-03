Prefeitura de Sena firma convênio com PM (comandante Kimpara presente)

Da prefeitura de Sena Madureira:

Visando a melhoria da segurança pública, a prefeitura de Sena Madureira e o 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) firmaram no sábado, 24, convênio de parceria entre município e a PMAC.

E que contou inclusive com a presença do comandante da PM (Marcos Kimpara, acima) na cidade, coisa que fazia algum tempo, não se via no município…- J R Braña B.

