No Jordão é tempo de lima… (f,v)

Dizem os antigos que Lima, a fruta, que não é tão cítrica quanto a laranja, ajuda muito a melhorar a saúde e a qualidade de vida de quem a consome regularmente…

Hoje este blogueiro deu um pulo ao município de Jordão e pôde comprovar…

O município de Jordão está incrustado numa das mais belas esquinas da floresta do Acre ainda intacta, na fronteira do Peru…e o melhor: não consta que o promissor município verde seja rota do narcotráfico.

Jordão vive uma mudança silenciosa… tem um prefeito, Elson Farias (PCdoB), no segundo mandato, com um índice de popularidade de dar inveja a qualquer governante ainda no primeiro mandato.

-Aqui tinha a cultura do prefeito dono da cidade… o patrão…onde as pessoas iam na prefeitura pedir um favor e até tinham medo de falar com o prefeito. Isso acabou no Jordão…a cidade está aprendendo a viver democraticamente.

Abro parêntese (..:

(O Depasa está fazendo no Jordão o que nunca foi feito em governo algum…nas duas décadas e meia que existe o Jordão como município autônomo…

O programa Saneamento Integradado, financiado pelo Banco Mundial (Bird) está possibilitando aos moradores avançar na qualidade de vida ainda este ano…e nos próximos.

Hoje uma balsa lotada de máquinas pesada, equipamentos e outras embarcações menores começaram a chegar ao Jordão…a cidade vai virar um canteiro de obras, básicas, claro, mas importante para a cidadania local…

Jordão, onde 30 a 40% são de origem indígena, terá água tratada todos os dias durante 24 horas…é o que garante o Depasa, pela palavra de seu presidente Edvaldo Magalhães…assista abaixo…:

Continua aberto p parêntese com o prefeito Elson (..:

‘Tudo é possível’

O prefeito Elson Farias, em conversa com oestadoacre – fala do seu Jordão e de como administra a prefeitura.

-Muita gente dizia que era impossível uma balsa chegar aqui com máquinas pesadas, equipamentos e insumos para a gente levar adiante, com ajuda do governo/depasa esses investimentos do Banco Mundial…Mas eu digo sempre que tudo é possível quando se tem por objetivo melhorar a vida das pessoas.

Resolvi gravar com Elson também na mesma hora em que a balsa já aparecia no rio Tarauacá seguindo até o Jordão…assista:

Fecho o parêntese(…)

Alguns números do Jordão:

População (último Censo IBGE): 7.600 habitantes

Salário do Professor: R$ 2,1 mil

Orçamento 2018: R$ 25 milhões

Emendas indicadas 2018: R$ 3 milhões

Ano 2017 (liberado): R$ 1,8 milhão

Arrecadação própria: insignificante (ISS e IPTU)

Total de servidores: 640 (540 efetivos e o restante provisórios)

Litro da Gasolina: R$ 6,50

O garoto Neto quer se formar e ficar no Jordão

Oestadoacre encontrou com o Neto, um menino esperto que vive com a família no rio Tarauacá, cerca de meia-hora de voadeira do Jordão.

Na sua casa tem placa solar, sanitário com descarga e sua mãe é agente de saúde municipal.

Ouvimos o Neto…assista:

Ah…no Jordão, nesta época de final das chuvas de março, os pés de lima…lembra?…estão tão carregados que vergam os galhos até a água do rio e são um convite para quem passa de canoa próximo à margem.

Porque no Jordão o aviso de começo da estiagem é tempo de lima, trabalho, obras e sonhos coletivos.

J R Braña B.

Fotos oestadoacre da jornada do Jordão nesta terça, 27:

Fotos Sérgio Vale…jornada Jordão, 27 de março:

