Feliz é o ac com os parceiros que tem…(chupa, oestadoacre!)

O anúncio da prefeitura de Rio Branco, com o logo também do Governo do Acre (não sei se o governo tem responsa nisso) está estampado no ac nesta tarde e promove a feira do peixe da capital…perfeito!

A secom do governo Lula e Dilma fez o mesmo com o PiG, os encheu de dinheiro, especialmente a globo…na primeira oportunidade o PiG tirou o PT do poder e agora quer enjaular Lula numa cela…mesmo que sem provas…é a reciprocidade de classe da direita…pau na moleira dos otários da esquerda.

Em proposta enviada à Secom da prefeitura de Rio Branco pelo oestadoacre, ainda no ano passado – para que pudesse participar da mídia municipal, sequer houve resposta…se aceitavam ou não…deram o silêncio como resposta, que entendemos como um SONORO…NÃO!…

Isso em falar numa tentativa de audiência com o prefeito Marcus Alexandre…fui lá, disse o que queria, pegaram meu número e nunca retornaram…

Chupa, oestadoacre!

E no anúncio em questão, esse aí de cima – ninguém nem liga se a peça estampada está escrita errado, com o acento grave indevido entre as datas de 23 à (sic) 30…elementar entender o uso do acento grave, dizia a minha antiga professora de português do colégio Santa Juliana, no principado de Sena Madureira.

Que importância tem um acento grave, nessa altura do campeonato, né?

Por isso, a gente põe aqui embaixo, pede e agradece aos nossos colaboradores…que podem ajudar oestadoacre até com R$ 5…e alguns ajudam até com mais….e assim vamos tocando o baile…com contrainformação, informação, análise, liberdade e lado…

Isso mesmo! Temos lado…independente de anúncios públicos ou não!

Estamos sempre ao lado dos Direitos Humanos, da Democracia, trabalhadores, dos direitos das mulheres, negros, lgbts, minorias e maiorias também…

Assinado,

J R Braña B.

PS: E para relaxar, ouça a rádioweb oestadoacre…o dia todo no ar…música boa e informação…