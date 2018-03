O Brasil vai ficar olhando matarem o Lula no meio da rua?

Bom dia…

No espaço de tempo que fui e voltei ao Jordão (no Jordão é tempo de lima)…aconteceu algo de mais grave com a caravana de Lula pelo Sul…

Não bastassem chicote, ovo, pedras…e agora foram tiros no ônibus de Lula, durante sua caravana pelo Paraná…

Querem o quê mais?

Matar o Lula para impedi-lo de voltar a ser presidente?

J R Braña B.

Antes publicamos…:

Chicote é o símbolo da Casa Grande BraZil no lombo de Lula e do povo (v) https://t.co/5NFK2Filiy pic.twitter.com/zOBQwddzSR — Oestadoacre (@Oestadoacre) 27 de março de 2018