Sena: Leuda Mendes será candidata a deputada estadual pelo Pros

A articulação política foi feita pelo presidente do Pros e futuro candidato a deputado federal Fernando Melo nos últimos dias.

Leuda, empresária e mulher do ex-prefeito Nilson Areal, já consta na chapa 2 da Frente Popular (fora do chapão com o PT) como uma das candidatas à Assembleia Legislativa.

Para quem achava que os votos em Sena Madureira estariam ‘dominados’ por poucas candidaturas…agora que começa o jogo para valer.

