IBGE: 13,1 milhões de desempregados (Em Rio Branco crianças nas esquinas…)

O IBGE levanta o tapete e mostra que os golpistas afundaram o país…

Não há saída sem eleição e sem um governo trabalhista, progressista e nacionalista…

Alguém falou em Lula, Ciro, Manu, Bolos…?

Pois é….

São esses nomes para o Brasil dar uma guinada rumo ao progresso…

Na capital Rio Branco, que não se via durante os governos Lula e Dilma, agora está cheio de crianças vendendo coisas nos semáforos…pães, chicletes, balas…

Uma vergonha crianças vendendo nas esquinas para ajudar o sustento das suas famílias…

A taxa de desocupação voltou a crescer, no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, atingindo 12,6%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), divulgada hoje pelo IBGE. No trimestre encerrado em novembro, a taxa era de 12,0%.

Em números absolutos, o resultado representa mais 550 mil pessoas em busca de emprego, entre um trimestre e outro, totalizando cerca de 13,1 milhões de desocupados. (…)

A pesquisa mostrou que a população ocupada nesse período caiu em cerca de 858 mil postos de trabalho, com redução de 407 mil empregos no setor privado sem carteira e de 358 mil no setor público. (…) A queda de postos de trabalho foi verificada principalmente no grupamento que reúne as atividades de administração púbica, defesa, seguridade, educação, saúde e serviços sociais (menos 435 mil ocupados); Construção (menos 277 mil) e Indústria (menos 244 mil). (…)

