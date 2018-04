Aula 03 de inglês com o professor Gilson Costa, do Curso Tomorrow

Take a bus. Pegar um ônibus.

Get on the bus. Entrar no ônibus.

Get off the bus. Descer do ônibus.

Bus schedule. Horários de ônibus.

Ride the bus. Andar de ônibus.

Bus ticket. Passagem de ônibus.

One way ticket. Passagem de ida.

Bus pass. Passe de ônibus

(Professor Gilson Costa)

